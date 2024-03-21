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Культура

 В Пскове завершена реставрация фрески «Апокалипсис» XVI века

В Псковском музее-заповедника завершена реставрация фрески второй половины XVI века, которая иллюстрирует сцены Апокалипсиса из откровения Иоанна Богослова о конце света. Эта реликвия находилась в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Работы по восстановлению фрески велись около 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Светлану Мельникову.

Собор Рождества Богородицы. Фото: ПАИ

«Завершена реставрация уникальной фрески второй половины XVI века. Композиция большая: длина изображения около 6 м, имеет множество сцен. Она иллюстрирует фантастические сцены Апокалипсиса из откровения Иоанна Богослова о конце света. «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью» - гласит частично сохранившаяся надпись на фреске, расположенная между изображениями двух трубящих ангелов в белоснежных одеяниях», - рассказала Светлана Мельникова.

Фреску обнаружили в ноябре 2015 года на чердаке собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. «Это было удивительное открытие росписей, которых никто не видел уже 400 лет. Фрески нашли случайно при реставрационных работах по замене кровли. Тогда своды собора очищали от мусора, и вместе с мусором могли выбросить и древние фрески. Как только пытались убрать от фрески мусор, она осыпалась, распадаясь на тысячи мельчайших фрагментов. В срочном порядке для спасения обнаруженных росписей были приглашены художники-реставраторы», - добавила гендиректор.

Московские реставраторы-монументалисты очистили от мусора и сделали укрепление стенописи. Они провели противоаварийные работы и собрали все осыпавшиеся фрагменты росписей в коробки с указанием места их обнаружения. По рекомендации художников-реставраторов монахини Снетогорского монастыря передали собранные фрагменты фресок на хранение в Псковский музей-заповедник.

Снетогорский монастырь - действующий женский монастырь в Пскове.В 2019 году собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Рождества Богородицы хранит в себе фрагменты уникальных древних фресок. Здесь - изображения исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи.

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