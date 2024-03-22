Пожилой великолучанин стал жертвой телефонных аферистов

09:21, 22 марта 2024, ПАИ

83-летнего великолучанина обманули мошенники по телефону, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Пожилому мужчине позвонила якобы сотрудница оператора сотовой связи и сообщила, что у него заканчивается пользовательский договор на оказание услуг связи. Мошенница убедила мужчину, что ему нужно продиктовать код из SMS-сообщения. После этого он потерял доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». Великолучанин обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 20 жителей Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенников.