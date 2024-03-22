Пожилой великолучанин стал жертвой телефонных аферистов
83-летнего великолучанина обманули мошенники по телефону, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Пожилому мужчине позвонила якобы сотрудница оператора сотовой связи и сообщила, что у него заканчивается пользовательский договор на оказание услуг связи. Мошенница убедила мужчину, что ему нужно продиктовать код из SMS-сообщения. После этого он потерял доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». Великолучанин обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 20 жителей Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенников.
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