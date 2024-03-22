Золотые свадьбы отметили три семьи из Великолукского района
50-летие совместной жизни отметили семьи Николая Александровича и Валентины Ивановны Бердашевых, Владимира Васильевича и Татьяны Валентиновны Макаровых, Сергея Михайловича и Елены Семёновны Ладвищенко, пишет газета «Наш путь».
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
Все семьи получили награду «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Все три семейные пары живут в любви и согласии, преданности и уважении вот уже полвека», – написали в издании.
Семья Бердашевых не смогла лично присутствовать на торжественной церемонии, которая прошла в администрации Великолукского района, поэтому медаль им вручили заместитель главы администрации Великолукского района Валентина Корнилаева и директор центра социального обслуживания Лилия Шавш. Они пожелали паре здоровья, любви и согласия.
Награды семьям Макаровых и Ладвищенко вручил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Он пожелал парам оставаться всегда влюблёнными, счастливыми и радостными.
Сотрудники культуры Великолукского района организовали для юбиляров концерт, а Татьяна Валентиновна Макарова прочитала стихотворение, которое посвятила супругу, заключили в газете.
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