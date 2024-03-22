Золотые свадьбы отметили три семьи из Великолукского района

09:59, 22 марта 2024, ПАИ

50-летие совместной жизни отметили семьи Николая Александровича и Валентины Ивановны Бердашевых, Владимира Васильевича и Татьяны Валентиновны Макаровых, Сергея Михайловича и Елены Семёновны Ладвищенко, пишет газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»















Все семьи получили награду «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Все три семейные пары живут в любви и согласии, преданности и уважении вот уже полвека», – написали в издании.

Семья Бердашевых не смогла лично присутствовать на торжественной церемонии, которая прошла в администрации Великолукского района, поэтому медаль им вручили заместитель главы администрации Великолукского района Валентина Корнилаева и директор центра социального обслуживания Лилия Шавш. Они пожелали паре здоровья, любви и согласия.

Награды семьям Макаровых и Ладвищенко вручил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Он пожелал парам оставаться всегда влюблёнными, счастливыми и радостными.

Сотрудники культуры Великолукского района организовали для юбиляров концерт, а Татьяна Валентиновна Макарова прочитала стихотворение, которое посвятила супругу, заключили в газете.