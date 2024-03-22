Академия ПСБ обучит предпринимательству бывших военнослужащих и членов семей военных

15:41, 22 марта 2024, ПАИ

Очередной поток курса малого бизнеса (КМБ) от Академии ПСБ стартует с 30 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе ПСБ.

КМБ – это уникальная социальная программа, которая помогает членам семей военнослужащих и военнослужащим, уволенным в запас, получить основные знания и навыки для начала предпринимательской деятельности и развития собственного дела. Программа реализуется Академией ПСБ при финансовой поддержке ПСБ и является бесплатной для всех слушателей. За пять лет её существования более двух тысяч человек прошли обучение в 70 регионах России, включая новые субъекты РФ. Уже не первый год эту программу на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ проходят слушатели из Псковской области.

«Многие из военнослужащих, членов их семей и ветеранов силовых структур, проживающих в Псковской области, являются клиентами ПСБ. Будучи опорным банком оборонного сектора, мы не только предлагаем своим клиентам современные платёжные инструменты и финансовые услуги. Мы также заботимся об их социальном и финансовом благополучии, предоставляя возможность стать слушателями курса малого бизнеса и получить важные знания и компетенции, необходимые для того, чтобы комфортно войти в предпринимательскую среду, открыть своё дело и двигаться к новым амбициозным целям», – отметил региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов.

Курс предназначен для:

• членов семей военнослужащих (включая детей 16+);

• членов семей сотрудников силовых ведомств (включая детей 16+);

• военных пенсионеров;

• ветеранов боевых действий и военной службы;

• военнослужащих, увольняющихся с военной службы.

Период обучения: 30 марта – 1 июня 2024 года. По окончании курса выдаётся сертификат.

Зарегистрироваться можно до 27 марта 2024 года по ссылке clck.ru/3985Eo.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912.