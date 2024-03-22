Программу для школьников на время весенних каникул подготовил Псковский музей-заповедник

16:40, 22 марта 2024, ПАИ

Программу для школьников на время весенних каникул подготовил Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«Вместе с вами мы откроем тайны купеческих палат, узнаем историю эволюции псковских печных изразцов, услышим сказки на «псковском языке», увидим, что хранилось в бабушкином сундуке, рассмотрим картины великих художников, поднимемся на головокружительную высоту Варлаамовской башни», – отметили в пресс-службе.

Поганкины палаты и картинная галерея:

– программа «Путешествие по картинной галерее. Про свет и цвет» пройдёт 27 марта;

– программа «Как жил купец Поганкин» состоится 28 марта.

Двор Постникова:

– программа «В музей за сказкой» состоится 25 марта;

– интерактивная программа «В гости к псковскому купцу» пройдёт 25 марта;

– интерактивная программа «Изразца ковер цветной», а также творческое задание будут представлены 25 марта;

– интерактивная программа «Откроем бабушкин сундук» состоится 27 марта;

– сборная экскурсия по выставке «Зеркало псковской печи» пройдёт 28 марта;

– программа «В музей за сказкой» будет представлена также 28 марта;

– сборная экскурсия по выставке «Сокровища из старого буфета» пройдёт 29 марта;

– интерактивная программа «Откроем бабушкин сундук» также состоится 29 марта.

Варлаамовский угол:

– программа «Башня, стерегущая город» пройдёт 26 марта;

– сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» состоится 27 марта;

– программа «Башня, стерегущая город» будет представлена для школьников 29 марта.

Записаться на экскурсию можно по телефону (8 8112) 29-22-59. Для записи на интерактивные программы можно позвонить по телефонам (8 8112) 29-22-60 и 8-911-358-08-16.