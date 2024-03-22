Как страна отметит Первомай, рассказали в Псковском облсовпрофе

16:57, 22 марта 2024, ПАИ

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России было принято решение о первомайских мероприятиях. В 2024 году акция будет проводиться под лозунгом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили в организации, основные мероприятия в рамках Первомайской акции будут включать заседания коллегиальных выборных органов профсоюзных организаций и собрания профактива с обсуждением итогов XII съезда ФНПР, заседания трёхсторонних комиссий, чествование трудовых династий и наставников, а также патриотические молодёжные мероприятия. Кроме того, профсоюзы планируют провести шефские мероприятия на объектах социально-культурного наследия, связанных с Первомаем.

«Профсоюзы всегда выступают за честный и достойный труд! Основное направление первомайских мероприятий в стране определено. В ближайшее время мы совместно с коллегами, руководителями областных профсоюзных организаций обсудим мероприятия и примем решение, как профсоюзы отметят 1 Мая в Псковской области в этом году», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.