Более 850 тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества»

17:52, 22 марта 2024, ПАИ

Первое заседание обновлённого состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» состоялось в Москве. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече рассказала об итогах работы организации с момента её создания, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Всего за этот период сотрудникам филиалов фонда пришло более 850 тысяч обращений. Из них уже удалось разрешить более 730 тысяч вопросов, а оставшиеся сейчас находятся в работе у работников фонда.

Среди самых частых запросов оказались касающиеся назначения мер социальной поддержки, выплаты денег, связанных с участием в СВО, получения удостоверений ветеранов боевых действий, юридической, медицинской или психологической помощи.

Особенно Анна Цивилева подчеркнула то, что благодаря решению президента России Владимира Путина теперь фонд может помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. При этом ветеран оформляет сертификат на получение, например протеза, в Соцфонде, а фонд может, в свою очередь, оплатить разницу между стоимостью сертификата, выданного в Соцфонде, и ценой нужного ТСР.

Помимо прочего, на заседании затронули вопрос о трудоустройстве ветеранов специальной военной операции после того, как они возвращаются домой. Например, в настоящее время уже около 300 ветеранов боевых действий и 135 членов семей погибших бойцов работают в числе сотрудников фонда. Также организация активно сотрудничает с центрами занятости. В частности, фонд уже заключил соглашения с РЖД, госкорпорациями «Росатом» и «Ростех».

Председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, в свою очередь, обратил внимание на то, что с помощью указа главы государства в феврале 2024 года полномочия фонда «Защитники Отечества» в России существенно расширили. При этом одно из самых важных направлений работы сотрудников организации – собрать и проанализировать обратную связь, провести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством мер социальной поддержки, а после представить эту информацию президенту.

Кроме того, у организации появились полномочия по сотрудничеству с другими странами по части защиты прав бойцов и их семей. Это связано с тем, что добровольцами выступили не только граждане России, подчеркнул Сергей Кириенко. «И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям», – заключил он.