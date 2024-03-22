Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 850 тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества»

Первое заседание обновлённого состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» состоялось в Москве. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече рассказала об итогах работы организации с момента её создания, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Более 850 тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества». Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Всего за этот период сотрудникам филиалов фонда пришло более 850 тысяч обращений. Из них уже удалось разрешить более 730 тысяч вопросов, а оставшиеся сейчас находятся в работе у работников фонда.

Среди самых частых запросов оказались касающиеся назначения мер социальной поддержки, выплаты денег, связанных с участием в СВО, получения удостоверений ветеранов боевых действий, юридической, медицинской или психологической помощи.

Особенно Анна Цивилева подчеркнула то, что благодаря решению президента России Владимира Путина теперь фонд может помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. При этом ветеран оформляет сертификат на получение, например протеза, в Соцфонде, а фонд может, в свою очередь, оплатить разницу между стоимостью сертификата, выданного в Соцфонде, и ценой нужного ТСР.

Помимо прочего, на заседании затронули вопрос о трудоустройстве ветеранов специальной военной операции после того, как они возвращаются домой. Например, в настоящее время уже около 300 ветеранов боевых действий и 135 членов семей погибших бойцов работают в числе сотрудников фонда. Также организация активно сотрудничает с центрами занятости. В частности, фонд уже заключил соглашения с РЖД, госкорпорациями «Росатом» и «Ростех».

Председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, в свою очередь, обратил внимание на то, что с помощью указа главы государства в феврале 2024 года полномочия фонда «Защитники Отечества» в России существенно расширили. При этом одно из самых важных направлений работы сотрудников организации – собрать и проанализировать обратную связь, провести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством мер социальной поддержки, а после представить эту информацию президенту.

Кроме того, у организации появились полномочия по сотрудничеству с другими странами по части защиты прав бойцов и их семей. Это связано с тем, что добровольцами выступили не только граждане России, подчеркнул Сергей Кириенко. «И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2024

Пятое колесо Четырех углов: «Фавор» должен быть снесен
22 марта 2024

Застройщик кампуса ПсковГУ срывает стройку в Челябинской области на 500 млн рублей
22 марта 2024

Новую программу представит ансамбль «Псков» сегодня на Фестивале русской музыки
22 марта 2024

Более 850 тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества»
22 марта 2024

Гастроэнтеролог из Пскова: Фастфуд повреждает слизистую оболочку желудка
22 марта 2024

Псковские дети отвратительно питаются – гастроэнтеролог
22 марта 2024

Как страна отметит Первомай, рассказали в Псковском облсовпрофе
22 марта 2024

12 квартир получили дети-сироты в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...