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В Великих Лук определили победителя конкурса «Ученик года – 2024»

Финал ежегодного конкурса «Ученик года» состоялся сегодня, 22 марта, в инженерно-экономическом лицее Великих Лук. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

В Великих Лук определили победителя конкурса «Ученик года – 2024». Фото: «Великолукская правда. Новости»

Великолучанам за всё время предстояло пройти несколько испытаний: предоставить портфолио, написать мини-эссе, снять видеоролик «Моя семья – моя крепость» в формате социальной рекламы, а также пройти индивидуальный конкурс «Топ-спикер» и интеллектуальный турнир по истории Великой Отечественной войны в формате игры «МедиаАзбука», посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. М. Матросова.

В полуфинал конкурса вышли восемь школьников. Ими стали Софья Игнатьева (гимназия), Арсений Иванов (лицей № 11), Елена Алексеева (12-я школа), Софья Кондюрина (школа № 2), Анна Бобырь (школа № 7), Владислава Кудряшова (школа № 5), Надежда Ковалева (школа № 6) и Елизавета Шакирзянова (школа № 13). По итогам всех конкурсных испытаний победительницей стала Софья Игнатьева, учащаяся гимназии имени С. В. Ковалевской.

«Спасибо моей семье, спасибо большое моей школе. Если бы не наш совместный труд, то этого бы не было. Я очень тронута», – поделилась со сцены Софья.

«Юные великолучане из года в год проявляют себя лучше и лучше: каждый год дарит нам действительно талантливых, ярких ребят. И мы видим, что меняется стиль выступления, меняется подача портфолио, видеоролики становятся более качественными. В целом молодёжь у нас очень талантливая, интеллектуальная, творческая. Ребята достойные», – сказала начальник управления образования Виктория Крюкова.

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