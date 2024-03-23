Псковская областная филармония переносит концерты Фестиваля русской музыки

11:47, 23 марта 2024, ПАИ

Псковская областная филармония переносит события Фестиваля русской музыки, которые должны были состояться 24 и 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе БКЗ Псковской филармонии.

«Уважаемые зрители, коллектив Псковской областной филармонии выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших во время страшного теракта в Москве. Все наши мысли в эти дни вместе с вами. Скорбим! Сообщаем о переносе всех концертов 24 и 25 марта. Новые даты событий будут объявлены позднее», – написали в пресс-службе БКЗ.

Отметим, что на эти даты выпадают концерта дирижёра, гендиректора Мариинского театра, директора Большого театра Валерия Гергиева.