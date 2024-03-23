В Плюсском районе сгорел дом, в котором жила многодетная семья

12:28, 23 марта 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в деревне Звягино Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Уточняется, что дом от огня спасти не удалось. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения.

В доме проживала многодетная семья. Все успели выбежать.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.