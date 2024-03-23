В Плюсском районе сгорел дом, в котором жила многодетная семья
Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в деревне Звягино Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Уточняется, что дом от огня спасти не удалось. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения.
В доме проживала многодетная семья. Все успели выбежать.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 марта 2024
В Псковской области замглавы городской администрации подозревается в получении взятки в особо крупном размере