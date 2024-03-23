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Пять лет тюрьмы грозит великолучанке за кражу денег

Пять лет грозит жительнице Великих Лук за кражу денег с чужого банковского счёта, пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру города.

Пять лет тюрьмы грозит 25-летней великолучанке за кражу денег. Фото: ПАИ

Следствие установило, что 25-летняя девушка в январе договорилась со своей знакомой снять с её банковской карты 20 000 рублей. Сняв деньги, великолучанка их не вернула, а потратила на личные нужды.

Санкция части 2 статьи 160 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направили в суд.

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