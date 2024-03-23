Тюрьма грозит великолучанинину за оплату покупок чужой картой

21:45, 23 марта 2024, ПАИ

Шесть лет тюрьмы грозит 22-летнему жителю Великих Лук, расплатившемуся за покупки чужой банковской картой, пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру города.

Следствие установило, что в январе молодой человек нашёл чужую банковскую карту ООО «Озон», которой воспользовался для оплаты покупок на сумму свыше 27 000 рублей.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направили в суд.

Кроме того, пять лет тюрьмы может получить великолучанка за кражу денег с чужой банковской карты.