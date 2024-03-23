Псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении

23:59, 23 марта 2024, ПАИ

На территории Псковской области ожидается туман. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается во второй половине ночи и утром на севере Псковской области», – говорится в сообщении.

Псковичей просят быть внимательными и осторожными на тротуарах и дорогах.