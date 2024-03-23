Псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении
На территории Псковской области ожидается туман. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается во второй половине ночи и утром на севере Псковской области», – говорится в сообщении.
Псковичей просят быть внимательными и осторожными на тротуарах и дорогах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 марта 2024
Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
23 марта 2024
Митрополит Арсений совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024
Председатель Псковского облсовпрофа выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024
Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Полное видео