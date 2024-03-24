Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке
Возгорание хозпостройки произошло на территории предприятия на улице Загородной в Опочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.
Пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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