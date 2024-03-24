Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке

12:19, 24 марта 2024, ПАИ

Возгорание хозпостройки произошло на территории предприятия на улице Загородной в Опочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.

Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.