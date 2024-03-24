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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке

Возгорание хозпостройки произошло на территории предприятия на улице Загородной в Опочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание постройки на территории предприятия в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.

Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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