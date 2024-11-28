Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове

22:02, 28 ноября 2024, ПАИ

Два автомобиля Audi и Volkswagen Venta столкнулись у дома №64 на улице Коммунальной в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.