Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
Два автомобиля Audi и Volkswagen Venta столкнулись у дома №64 на улице Коммунальной в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Островском районе двух несовершеннолетних