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Прокурор Пскова: Полагаю, Грацкий понесёт заслуженное наказание

Экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий понесёт заслуженное наказание, считает городской прокурор Роман Хотченков.

Роман Хотченков. Фото: ПАИ

«Дело в настоящее время рассматривается в суде, и я думаю, что в достаточно короткий промежуток времени всё это придёт к логическому завершению. В данном случае будет обвинительный приговор, потому что органы предварительного расследования собрали хорошую доказательную базу. Соответственно, я полагаю, что это лицо понесёт заслуженное наказание», – сказал Роман Хотченков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

Напомним, в начале октября по делу Грацкого в Псковском городском суде начался судебный процесс. Очередное заседание состоялось 22 ноября: сторона обвинения продолжила исследовать доказательства. Срок содержания под стражей был продлён ещё на три месяца.

Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Он был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

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