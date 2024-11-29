Работа в сфере выявления незаконного оборота наркотиков активизирована в Пскове – прокурор Роман Хотченков

17:04, 29 ноября 2024, ПАИ

Количество совершённых преступлений увеличилось в Пскове в этом году. Это обусловлено активизацией работы в сфере выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, заявил городской прокурор Роман Хотченков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

Таких преступлений в текущем году выявили в два раза больше. Также остаётся проблемным вопрос хищения чужого имущества интернет- и телефонными мошенниками: возросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

При этом, в целом, снизилось количество преступлений против собственности, а также количество убийств и фактов тяжкого причинения вреда здоровью в Пскове. «На 17 % снизилась пьяная преступность, а рецидивная преступность уменьшилась более чем на 40 %. Кроме того, снизилась преступность на улице и в общественных местах», – резюмировал Роман Хотченков.