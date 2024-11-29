Самые частые жалобы псковичей назвал прокурор города Роман Хотченков

16:16, 29 ноября 2024, ПАИ

На что чаще всего жаловались псковичи в прокуратуру в этом году, рассказал прокурор Пскова Роман Хотченков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

«Наиболее активно граждане жаловались на проблемы в сфере ЖКХ, на деятельность службы судебных приставов. Также большое количество обращений свидетельствовало о нарушениях в сфере трудового законодательства. Значительное количество обращений было признано обоснованными», – отметил гость студии.

Всего за десять месяцев этого года прокуратура разрешила 2,5 тысячи обращений. По фактам нарушений были вынесены акты прокурорского реагирования.