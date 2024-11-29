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Псковичку осудили из-за травмирования двухлетнего ребёнка лошадью во время конной прогулки

Жительницу Пскова осудили из-за травмирования ребёнка лошадью во время катания на пони, сообщается в группе Псковского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

10 сентября 2023 года псковичка, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но желая получать незаконный доход, в нарушение правил благоустройства санитарного содержания и озеленения Пскова, оказывала платные услуги по катанию детей на территории Детского парка на пони и лошади.

Пони сопровождала несовершеннолетняя девочка, которая ухаживала за лошадьми и помогала организовывать конные прогулки.

По договоренности с посетительницей парка подросток посадила на пони ребёнка 2021 года рождения и повела её по территории Детского парка. Однако из-за небезопасного расстояния до других лошадей, пони ударил копытом находящийся там же конь, и пони скинула с себя ребёнка. В результате падения на асфальтированную дорожку малолетний ребёнок получил телесные повреждения.

Псковичка свою вину не признала, 19 ноября 2024 суд признал её виновной в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ. Ей назначили наказание в виде одного года и шесть месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, нахождение лошадей в парках и на площадях запретили в Пскове.

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