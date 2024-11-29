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Происшествия

Женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове

На пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове столкнулись автомобили Opel и Chevrolet. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате ДТП пострадала женщина, ей оказывается помощь бригадой медицины катастроф. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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