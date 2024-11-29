Женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове

13:33, 29 ноября 2024, ПАИ

На пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове столкнулись автомобили Opel и Chevrolet. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате ДТП пострадала женщина, ей оказывается помощь бригадой медицины катастроф. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.