Женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове
На пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове столкнулись автомобили Opel и Chevrolet. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате ДТП пострадала женщина, ей оказывается помощь бригадой медицины катастроф. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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29 ноября 2024
Женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове