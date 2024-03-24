Студенты из Идрицы готовятся к участию в чемпионате «Профессионалы»
Студенты Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа готовятся к участию в чемпионате «Профессионалы», сообщили в газете «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Немного осталось до старта регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который состоится 24 – 28 марта по компетенции «Ветеринария» на базе Идрицкого филиала Псковский агротехнический колледжа.
«Студенты активно готовятся, совершенствуя свои профессиональные навыки и умения. Скоро им предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство на соревновательной площадке», – отметили в газете.
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