Студенты из Идрицы готовятся к участию в чемпионате «Профессионалы»

13:41, 24 марта 2024, ПАИ

Студенты Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа готовятся к участию в чемпионате «Профессионалы», сообщили в газете «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















Немного осталось до старта регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который состоится 24 – 28 марта по компетенции «Ветеринария» на базе Идрицкого филиала Псковский агротехнический колледжа.

«Студенты активно готовятся, совершенствуя свои профессиональные навыки и умения. Скоро им предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство на соревновательной площадке», – отметили в газете.