Псков присоединился к акции в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

20:21, 24 марта 2024, ПАИ

Проекция «Журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошёл страшный теракт, сегодня, 24 марта, в день общенационального траура.

Клин журавлей, улетающих в небеса, также появился на всех уличных экранах в Пскове. Псковская область, как и вся Россия, скорбит и соболезнует семьям погибших.

Организаторами акции выступило волонтёрское движение «Мы вместе».

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала волонтёр движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтёрских центров Анастасия Брайловская.

Вы тоже можете принять участие в акции. Для этого достаточно сложить из бумаги или нарисовать журавлика и поделиться им в соцсетях. Например, можно поставить символ акции на аватар.