Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

20:37, 24 марта 2024, ПАИ

Магнитная буря очень сильного уровня обрушилась на Землю 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

Магнитная буря достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьёзных помех в связи, могут наблюдаться нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут испытывать головокружение и нарушения сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.