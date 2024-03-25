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Общество

Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе на неделю

Электроснабжение отключат в ряде населенных пунктов в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе на неделю

25 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревне Декшино.

26 марта с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Заболотье, Шумряниново, Скачки-Аполихино.

27 марта с 10:00 до 17:00 также без электричества останутся жители деревень Калки, Тарантаево, Гагулино, Стехново, Сохино, Стуколово и Мильдино.

28 марта с 9:30 до 14:00 свет отключат в домах на улицах М. Пачковка, Пионерской и Псковском шоссе в Печорах. Также в этот день с 13:00 до 17:00 электричества не будет в деревнях Голино, Володино, Тайловские хутора, Декшино, Заложье, Стуколово, Залесье, Сыромятино и Поляны. А с 8:30 до 13:00 электроснабжения не будет в деревнях Буравеньки, Бебешкино, Печорское Олохово и Качево.

Также 29 марта с 9:00 до 13:00 без света останутся жители домов на улице Набережной в Печорах. В этот же день с 10:00 до 17:00 электроснабжения частично не будет в домах в деревне Залесье.

Кроме того, с 25 марта по 28 марта с 10:00 до 17:00, а также 29 марта с 9:30 до 14:00 без электроснабжения останутся жители деревень Котья Гора, Борщевицы, Велье и Тереб.

В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.

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