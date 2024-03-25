26-28 марта часть объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты на санитарные дни

10:25, 25 марта 2024, ПАИ

На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни, сообщили ПАИ в учреждении.



26 марта на санитарный день будут закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

27 марта будет закрыт Двор Постникова и палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), а 28 марта – музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).