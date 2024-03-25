26-28 марта часть объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты на санитарные дни
На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни, сообщили ПАИ в учреждении.
26 марта на санитарный день будут закрыты:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
27 марта будет закрыт Двор Постникова и палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), а 28 марта – музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
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