Псковичи стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по шахматам

11:20, 25 марта 2024, ПАИ

Псковская команда школьников центра специального образования стала серебряным призёром всероссийских соревнований по шахматам. Состязания прошли в Краснодарском крае, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 47 команд из 31 региона России, а также две псковские команды школ-интернатов, которые прошли отбор, став победителями областного турнира.

Дополнительно на турнире прошли шахматные мастер-классы, лекции, сеансы одновременной игры, тематические творческие мастерские, а также турниры по футболу и баскетболу.

Кроме того, к участникам состязаний прибыл гроссмейстер Сергей Иванов, который провёл для спортсменов мастер-класс.

Первое место шахматных соревнований с результатом 28,5 очка заняли воспитанники Лужской санаторной школы-интерната из Ленинградской области. Вторыми стали представители псковского Центра специального образования № 1 в составе Владислава Николаева, Никиты Полянского, Михаила Тюлькова, Анастасии Зимаревой и тренера-учителя Елены Серб. На третьем месте – коллектив Смоленского областного образовательного комплекса (технологический колледж, лицей, интернат «Феникс»).

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