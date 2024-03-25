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Псковичи стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по шахматам

Псковская команда школьников центра специального образования стала серебряным призёром всероссийских соревнований по шахматам. Состязания прошли в Краснодарском крае, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Псковичи стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по шахматам. Фото: Федерация шахмат Псковской области

Всего в соревнованиях приняли участие 47 команд из 31 региона России, а также две псковские команды школ-интернатов, которые прошли отбор, став победителями областного турнира.

Дополнительно на турнире прошли шахматные мастер-классы, лекции, сеансы одновременной игры, тематические творческие мастерские, а также турниры по футболу и баскетболу.

Кроме того, к участникам состязаний прибыл гроссмейстер Сергей Иванов, который провёл для спортсменов мастер-класс.

Первое место шахматных соревнований с результатом 28,5 очка заняли воспитанники Лужской санаторной школы-интерната из Ленинградской области. Вторыми стали представители псковского Центра специального образования № 1 в составе Владислава Николаева, Никиты Полянского, Михаила Тюлькова, Анастасии Зимаревой и тренера-учителя Елены Серб. На третьем месте – коллектив Смоленского областного образовательного комплекса (технологический колледж, лицей, интернат «Феникс»).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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