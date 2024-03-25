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Происшествия

Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

Восемь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, жилой дом сгорел в деревне Звягино Плюсского района 23 марта. Предварительная причина возгорания – неисправность печного оборудования. Пожарные спасли три хозяйственные постройки, 30 голов крупного рогатого скота, десять единиц домашней птицы и двух собак.

Огонь повредил стену в жилом доме на улице Шевченко в Острове. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли от огня жилой дом.

Мусор сгорел в двухэтажном неэксплуатируемом строении на первом этаже на улице Гагарина в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Огонь повредил салон в легковом автомобиле ВАЗ-21099 2002 года выпуска, багажное отделение в машине выгорело изнутри по всей площади. Пожар произошёл на улице Куйбышева в Новосокольниках. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Юбилейной в деревне Неелово-1 в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня три хозяйственные постройки.

Кроме того, 24 марта на улице Загородной в Опочке сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

На улице Хуторской в Стругах Красных в хозяйственной постройке огонь повредил стены и кровлю. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли три хозяйственные постройки.

Хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади на улице Советской Армии в Пскове. При пожаре пострадал 37-летний гражданин, от госпитализации он отказался. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

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