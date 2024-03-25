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Александр Котов поблагодарил работников культуры за безграничную преданность делу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поблагодарил работников культуры за безграничную преданность делу. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваш труд не просто работа, это настоящее служение во имя сохранения и приумножения национальной культуры», – подчеркнул он.

Псковская область – регион с богатыми духовными традициями и огромным творческим потенциалом, отметил спикер облсобрания. «Театры, музеи, концертные и выставочные площадки, дома культуры, библиотеки, школы искусств – благодаря таланту и энтузиазму работающих в отрасли специалистов эти культурные центры наполнены жизнью и интересными событиями», – сказал он.

Поддержка сферы культуры является одной из приоритетных задач государства, в том числе через создание современной инфраструктуры и внедрение новых технологий, отметил Александр Котов. В частности, благодаря президентскому нацпроекту «Культура» за последние годы удалось отремонтировать и переоснастить значительное количество сельских и городских учреждений.

«От всей души благодарю работников культуры всех поколений за безграничную преданность своему делу. Счастья, здоровья, благополучия, творческих идей и вдохновения!» – заключил председатель областного Собрания.

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