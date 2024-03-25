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Экономика

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год обсудили городские депутаты

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось в понедельник, 25 марта, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

Как сообщила заместитель главы администрации Пскова - начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 164,5 млн рублей, расходы – на 194,8 млн рублей. Кроме того, по ряду муниципальных программ планируется перераспределить средства между главными распорядителями.

В частности, будут выделены дополнительные средства на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»: 2,4 млн рублей – на устройство научной детской площадки в сквере Ветеранов, 3,2 млн рублей – на реализацию инициативного проекта «Белочкин хуторок».

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