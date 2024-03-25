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ФК «Луки-Энергия» проведёт последнюю контрольную игру против смоленского «Днепра» 30 марта

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт последнюю контрольную игру перед началом основного сезона против смоленского «Днепра» в Великих Луках 30 марта. Матч начнётся в 13:00, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

ФК «Луки-Энергия» проведёт последнюю контрольную игру против смоленского «Днепра» 30 марта. Фото: Елена Костюкович

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт третий тренировочный сбор перед стартом сезона первенства России. Он продлится до 5 апреля.

Отметим, что сезон для великолучан начнётся домашней игрой с московским «Чертаново», которая пройдёт 6 апреля в 15:00 на стадионе «Экспресс».

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