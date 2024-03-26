Больше 220 электромобилей зарегистрировано в Псковской области

10:51, 26 марта 2024, ПАИ

Больше 220 электромобилей зарегистрировано в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 2022 году в Псковской области на учёте стояли 103 электромобиля, в том числе 63 с гибридными двигателями. В 2023 году – уже 226, в том числе 149 гибридов. Всего в регионе зарегистрировано 363 тысячи 297 единиц личного транспорта.

О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте здесь.