Больше 220 электромобилей зарегистрировано в Псковской области
Больше 220 электромобилей зарегистрировано в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
В 2022 году в Псковской области на учёте стояли 103 электромобиля, в том числе 63 с гибридными двигателями. В 2023 году – уже 226, в том числе 149 гибридов. Всего в регионе зарегистрировано 363 тысячи 297 единиц личного транспорта.
О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 марта 2024
«Соцтурпроф» присоединился к профсоюзной патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!»