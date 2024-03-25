Псковичей приглашают на мастер-класс по игре на этнических барабанах

16:44, 25 марта 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие в мастер-классе по игре на этнических барабанах 27 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Участники смогут сыграть на джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах. Проведёт мастер-класс музыкант-мультиинструменталист и композитор, руководитель одной из музыкальных школ Пскова и участник группы Hypnotic Tribe Мария Анисимова.

Мероприятие состоится 27 марта с 15:00 до 17:00 на улице Школьной, 4 (второй этаж). Участие бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться. Участникам рекомендуется взять с собой сменную обувь.