Новый туристический проект планируют запустить в Псковской области

17:14, 25 марта 2024, ПАИ

Новый туристический проект могут запустить в Псковской области в ближайшие два года. Планами по созданию места для загородного отдыха основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова поделилась в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 25 марта.

Гостям будет доступен набор различных досуговых услуг, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя наилучший вариант, отметила Анна Гончарова.

«Там будет туристическая тропа, древний памятник, прекрасный ландшафт, природа, красивая река, родники, озёра с рыбалкой... Кафе хорошие, гостевые дома. Потому что всё-таки это на удалении от города», – рассказала гостья радиоэфира.

Планируется также создать небольшую пасеку, посетив которую можно будет больше узнать о пчеловодстве, заметила она. «Мой муж – заядлый пасечник. И пасека тоже в проекте присутствует... Муж мечтает, чтобы у нас был прозрачный улей, чтобы наглядно рассказывать, показывать и обучать. Он сам просто горит этим», – отметила Анна Гончарова.