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Культура

Картины лауреата президентской премии представлены в Изборске

Картины современного художника Алексея Крюкова, который несколько дней назад стал лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства, представлены в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото Изборского музея-заповедника

В усадьбе купца Анисимова продолжает работу выставка «Израненная земля Донбасса», где представлены живописные полотна, отражающие будни защитников и мирных граждан Донецкой народной республики, проявивших исключительное мужество и самоотверженность в борьбе за право жить на своей родной земле и оставаться русскими людьми.

Увидеть жизнь простых жителей Донбасса, изо дня в день доказывающих верность своему Отчеству, вы можете на картинах художников Максима Фаюстова и Алексея Крюкова, которые неоднократно бывали в Донбассе, в том числе до начала специальной военной операции.

Фото Изборского музея-заповедника

Это уже второй выставочный проект художников в музее-заповеднике «Изборск»: в прошлом году выставка Максима Фаюстова и Алексея Крюкова «Донбасс. Герои», также открывшаяся накануне Дня защитника Отечества, нашла большой эмоциональный отклик у посетителей музея – особенно из семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

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