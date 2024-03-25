Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину

18:02, 25 марта 2024, ПАИ

Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину, сообщили ПАИ в прокуратуре Порховского района.

Во время предварительного расследования установлено, что 8 июля 2023 года у здания кафе в Порхове нетрезвый местный житель поссорился со своим знакомым. Во время ссоры порхович нанёс оппоненту три удара ножом, причинив ему тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Порховский районный суд признал мужчину виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.