Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину

Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину, сообщили ПАИ в прокуратуре Порховского района.

Пьяный житель Порхова несколько раз ударил знакомого ножом после посиделок в кафе. Фото: ПАИ

Во время предварительного расследования установлено, что 8 июля 2023 года у здания кафе в Порхове нетрезвый местный житель поссорился со своим знакомым. Во время ссоры порхович нанёс оппоненту три удара ножом, причинив ему тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Порховский районный суд признал мужчину виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2024

Подросток, которого сбили на улице Инженерной в Пскове, скончался в больнице
25 марта 2024

Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину
25 марта 2024

Опубликовано видео с детоубийцей из Бежаницкого района
25 марта 2024

100 тысяч рублей потеряла великолучанка из-за мошенников
25 марта 2024

Следователи в Новоржевском районе проводят проверку по факту гибели пенсионера в водоёме
25 марта 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Плюсском районе
25 марта 2024

Жительница Псковской области утопила дочку в туалете
25 марта 2024

Великолучанин отправится в колонию за прогулы на работе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...