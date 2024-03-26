С утра пораньше: пьяный водитель протаранил автомобили и въехал в дерево в Пскове

09:29, 26 марта 2024, ПАИ

Нетрезвый водитель протаранил автомобили, а затем въехал в дерево у дома №17 на улице Бастионной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пьяный водитель протаранил автомобили и въехал в дерево в Пскове Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением, повредил два припаркованных автомобиля, вылетел с дороги на тротуар и протаранил дерево.

По предварительным данным, водитель взял автомобиль у друга. Также мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.