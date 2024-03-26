Иностранец нелегально попытался пересечь границу Псковской области с Эстонией

11:00, 26 марта 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ иностранным гражданином. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Печорском муниципальном округе пограничники задержали мужчину, который собирался нелегально проникнуть в Эстонию «в поисках лучших условий жизни в странах Евросоюза».

В приграничный район он прибыл на такси, а затем пешком отправился к государственной границе. Документы на право выезда из Российской Федерации у иностранца отсутствовали.

Пограничное управление возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Правонарушитель заключен под стражу.