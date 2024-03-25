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Экономика

Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Псковской области в феврале 2024 года снизилась до 6,54% после 6,94% в предыдущем месяце. Ее уровень остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,45%) и по России в целом (7,69%). Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Центробанка РФ.

В основном годовая инфляция замедлилась из-за увеличения предложения отдельных продуктов питания. Кроме того, в отличие от февраля прошлого года, не проводилась индексация платы за содержание и ремонт жилья.

В феврале цены на продовольствие выросли в годовом выражении на 7,86%, в предыдущем месяце – на 8,92%. Производство тепличных овощей в целом по стране увеличилось. Кроме того, крупный региональный производитель начал сбор огурцов в этом году раньше, чем в предыдущем. В результате предложение огурцов и помидоров выросло и они стали дорожать медленнее в годовом выражении. Увеличились объемы импортных поставок апельсинов, поэтому рост цен на них замедлился. При этом цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.

С 1 января 2024 года Правительство Российской Федерации отменило таможенные пошлины на ввоз яиц и замороженного куриного мяса. Благодаря этим мерам по насыщению внутреннего рынка продукцией птицеводства годовой рост цен на куриное мясо и яйца замедлился. Реализация в регионе крупного инвестиционного проекта по производству и переработке мясного сырья повлияла на расширение предложения мясной продукции. Как результат – годовой рост цен на фарш замедлился, вареная колбаса подешевела в годовом выражении после роста цен на нее в предыдущем месяце.

Цены на непродовольственные товары в феврале были на 5,43% выше, чем годом ранее, в январе – на 5,10%.

В регионе сохраняется высокая потребительская активность. В этих условиях производители и поставщики одежды, парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии переносили в цены возросшие ранее расходы на закупку сырья, транспортировку, а также обслуживание оборудования. Поэтому в феврале цены на эти виды товаров в годовом выражении росли быстрее, чем месяцем ранее.

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 5,77% после 6,00% в предыдущем месяце. Стоимость услуг стала расти медленнее за счет динамики цен на жилищно-коммунальные услуги.

В феврале 2024 года плата за содержание и ремонт жилья в регионе не пересматривалась. Предыдущее повышение цен на эти услуги произошло в феврале 2023 года. Поэтому в годовом выражении плата за содержание и ремонт жилья в феврале 2024 года не изменилась, а в предыдущем месяце – выросла.

Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2024 года ускорилась до 7,45% после 6,98% в январе. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,69%). Главная причина роста цен в макрорегионе – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг.

Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%). При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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