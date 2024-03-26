Новый автобусный маршрут в Пскове свяжет микрорайоны дальнего Завеличья и Запсковье

11:36, 26 марта 2024, ПАИ

С 1 апреля в Пскове появится новый автобусный маршрут №21, который свяжет микрорайоны дальнего Завеличья и Запсковье. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобус будет ходить по маршруту улица Рокоссовского – улица Звёздная с остановками: улица Рокоссовского, улица Печорская, Торговый дом, Коммунальная улица, Алмазная улица, улица Ижорского Батальона, Чудская улица, Льнокомбинат, Мясокомбинат, улица Александра Невского, улица Олега Кошевого, улица Волкова, Школа № 12, улица Белинского, Текстильная улица, областная ГИБДД, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звёздная улица.

С расписанием можно ознакомиться здесь.