Новый автобусный маршрут в Пскове свяжет микрорайоны дальнего Завеличья и Запсковье
С 1 апреля в Пскове появится новый автобусный маршрут №21, который свяжет микрорайоны дальнего Завеличья и Запсковье. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Автобус будет ходить по маршруту улица Рокоссовского – улица Звёздная с остановками: улица Рокоссовского, улица Печорская, Торговый дом, Коммунальная улица, Алмазная улица, улица Ижорского Батальона, Чудская улица, Льнокомбинат, Мясокомбинат, улица Александра Невского, улица Олега Кошевого, улица Волкова, Школа № 12, улица Белинского, Текстильная улица, областная ГИБДД, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звёздная улица.
С расписанием можно ознакомиться здесь.
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