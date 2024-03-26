Условный срок получил пскович за избиение незнакомца
Условный срок получил пскович за избиение незнакомца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Само преступление произошло ещё в конце августа прошлого года. Мужчина поссорился с незнакомцем и ударил его кулаком и ногой по лицу. Потерпевший от ударов упал на тротуарную плитку.
Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>