Условный срок получил пскович за избиение незнакомца

13:08, 26 марта 2024, ПАИ

Условный срок получил пскович за избиение незнакомца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Само преступление произошло ещё в конце августа прошлого года. Мужчина поссорился с незнакомцем и ударил его кулаком и ногой по лицу. Потерпевший от ударов упал на тротуарную плитку.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком 1,5 года.