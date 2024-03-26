Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

18:32, 26 марта 2024, ПАИ

3 260 случаев заражения ОРВИ выявлено в Псковской области с 18 по 24 марта. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в регионе снизилась на 5,9 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1 497 случаев заражения ОРВИ, или 45,9 % от общего количества заболеваний по области. При этом за неделю в Пскове заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 7,9 %.

«Недельные эпидемические пороги по совокупному населению и в отдельных возрастных группах не превышены», – подчеркнули в управлении.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) в Псковской области закрыто два класса в двух средних школах, шесть групп в шести дошкольных учреждениях, две группы в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.