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Общество

День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта

День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается сегодня, 27 марта, сообщает calend.ru.

Праздник был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Выбор даты неслучаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В апреле 2016 года данные войска преобразовали в войска национальной гвардии РФ, соответственно, праздник также был переименован. Так, впервые праздник войск национальной гвардии отмечался 27 марта 2017 года.

Напомним, что в этот день в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи — прообраз современной Росгвардии. Именно эта историческая дата и легла в основу учреждения в 1996 году праздника — Дня внутренних войск МВД РФ.

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