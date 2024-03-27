До десяти лет тюрьмы грозит жителю Палкино за хранение наркотиков

10:06, 27 марта 2024, ПАИ

До десяти лет тюрьмы грозит жителю Палкино за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Во время обыска в квартире 22-летнего жителя Палкино нашли несколько свёртков с каннабисом (марихуаной). Общая масса изъятых наркотиков составила 131,8 грамма, что является крупным размером.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

В настоящее время следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.