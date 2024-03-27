Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за серию магазинных краж

10:59, 27 марта 2024, ПАИ

Жителя Порхова осудили за серию магазинных краж, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2023 года житель Порхова совершил 11 краж из магазинов самообслуживания.

Порховский районный суд признал мужчину виновным в совершении десяти преступлений по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ), а также в одном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Ему назначили наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.