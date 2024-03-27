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Два года тюрьмы грозит псковичу за угрозу убийством бывшей жене

Пьяный житель Псковского района угрожал своей бывшей жене убийством, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Два года тюрьмы грозит псковичу за угрозу убийством бывшей жене. Фото: ПАИ

Установлено, что днём 12 февраля текущего года 51-летний житель Псковского района находился на кухне в своей квартире в Тямше вместе с бывшей женой, где они распивали алкоголь. Во время распития между ними произошла ссора – бывший муж начал предъявлять женщине претензии из-за отношений с другими мужчинами. Во время конфликта мужчина схватил лежащий на столе кухонный нож, замахнулся им над головой бывшей супруги и крикнул ей: «Я тебя убью!».

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для дальнейшего рассмотрения.

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