От имени депутатов Собрания псковских росгвардейцев поздравил Александр Котов

11:26, 27 марта 2024, ПАИ

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днём войск национальной гвардии РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что Росгвардия является одним из важнейших элементов системы безопасности государства. Войска правопорядка выполняют широкий спектр задач: участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охраняют важные государственные объекты, обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан.

«Росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции, демонстрируя высочайший профессионализм, мужество и патриотизм. В связи с возросшим уровнем задач преобразования происходят и в самом ведомстве: войска национальной гвардии, в том числе добровольческие формирования Росгвардии, оснащаются современными видами вооружения и боевой техники», – отметил Александр Котов.

Спикер Собрания пожелал сотрудникам и военнослужащим псковского управления Росгвардии благополучия и успехов на службе Отечеству. «Конечно, особые слова благодарности и поддержки – тем, кто находится на передовой. Ваша стойкость и верность воинскому долгу приближают победу», – заявил Александр Котов.