Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Дедовичей устроил пьяный дебош с ножом около общежития

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали дебошира с ножом в Дедовичах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Житель Дедовичей устроил пьяный дебош с ножом около общежития. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

26 марта около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в общежитии на улице Энергетиков в Дедовичах сработала тревожная кнопка.

У входа в общежитие росгвардейцы обнаружили 24-летнего местного жителя, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал правоохранителям ножом.

Росгвардейцы с применением спецсредств задержали дебошира и доставили его в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2024

В СУ СК прокомментировали ход расследования резонансного убийства девочки в Псковской области
27 марта 2024

Два года тюрьмы грозит псковичу за угрозу убийством бывшей жене
27 марта 2024

Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области
27 марта 2024

Житель Дедовичей устроил пьяный дебош с ножом около общежития
27 марта 2024

15-летнюю девочку сбили на Рижском проспекте в Пскове
27 марта 2024

Задержали ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году
27 марта 2024

До десяти лет тюрьмы грозит жителю Палкино за хранение наркотиков
27 марта 2024

Прокуратура привлекла к ответственности семь управляющих компаний Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...