Житель Дедовичей устроил пьяный дебош с ножом около общежития
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали дебошира с ножом в Дедовичах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
26 марта около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в общежитии на улице Энергетиков в Дедовичах сработала тревожная кнопка.
У входа в общежитие росгвардейцы обнаружили 24-летнего местного жителя, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал правоохранителям ножом.
Росгвардейцы с применением спецсредств задержали дебошира и доставили его в полицию.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 марта 2024
В СУ СК прокомментировали ход расследования резонансного убийства девочки в Псковской области