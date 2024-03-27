Житель Дедовичей устроил пьяный дебош с ножом около общежития

11:50, 27 марта 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали дебошира с ножом в Дедовичах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

26 марта около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в общежитии на улице Энергетиков в Дедовичах сработала тревожная кнопка.

У входа в общежитие росгвардейцы обнаружили 24-летнего местного жителя, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал правоохранителям ножом.

Росгвардейцы с применением спецсредств задержали дебошира и доставили его в полицию.

По данному факту проводится проверка.