Псковская область подаст заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года

12:41, 27 марта 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Об этом он заявил на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Он также сообщил, что на минувших президентских выборах заявления об участии в голосовании с помощью ДЭГ подали 77 998 псковичей. В итоге таким образом проголосовали 72 037 человек, то есть 92% от подавших заявления.



«По этому показателю мы на четвёртом месте в группе регионов (их было 29. – Ред.), в которых применялось ДЭГ», – уточнил Игорь Сопов.