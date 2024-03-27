О работавшем в начале XX века в Изборске театре рассказали псковичам

12:40, 27 марта 2024, ПАИ

О любительском театре, существовавшем в Изборске в начале ХХ века, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» в связи с Днём театра, который отмечается в России сегодня, 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В Изборске в первой половине ХХ века существовал свой любительский театр, творческая деятельность которого поддерживалась силами Русского культурно-просветительного общества, созданного в 1917 году в Печорах, а с июня 1920 года ставшего самостоятельным. Благодаря энтузиазму одного из создателей общества, русского педагога, философа-богослова и просветителя Александра Макаровского, его настойчивому стремлению организовать в Изборске постоянную драматическую труппу изборяне получили возможность посещать спектакли и вечера драматического отдела.

Русское культурно-просветительное общество располагалось в доме купца Белянина, где сегодня размещена экспозиция «Изборск – святые места для русской культуры». Здесь же в доме проходили спектакли труппы, а летняя сцена театра была устроена на крепостном валу Изборска.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника











18 июля 1920 года состоялось первое выступление драматического и музыкально-певческого отделов, которые возглавляли Александр Макаровский и Тимофей Дёмин. Только за первые 11 месяцев деятельности этих отделов зрителям было представлено 18 спектаклей-концертов. Всего же за 15 лет было показано 139 спектаклей и сыграно 108 пьес, из них: «На дне» Горького, «Цыгане» Пушкина, «Бедность не порок», «Свои люди – сочтемся», «На бойком месте», «Гроза» Островского и другие.

Театральные представления были очень популярны среди жителей Изборска и окрестностей. Порой артисты учили свои роли прямо во время сельскохозяйственных работ. Помимо артистического таланта, театралам-любителям требовались и другие художественные навыки – изготовлением костюмов и декораций к спектаклям занимались сами участники драматического отдела.

Как и полагается в настоящем театре, во время представлений в помещении или внутреннем дворе дома работал буфет, о чём указывалось в афишах: «Буфет без крепких напитков» или «Буфет с крепкими напитками. Конфетти, серпантин».