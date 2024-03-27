Телемост ​прошёл на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника в Ульяновской области

13:42, 27 марта 2024, ПАИ

Телемост «Классическая литература и современность в работе литературных музеев» сегодня, 27 марта, прошёл на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Литературном музее «Дом Языковых» (филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Приветствуя собравшихся, учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв и вслед за ним заместитель директора Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова Валерия Лосева отметили особую актуальность темы, выбранной для обсуждения. Сложность «бытования» литературы в литературном или в мемориальном историко-литературном музее обусловлена тем, что задача учреждения не просто рассказать о том или ином авторе или его произведении, но погрузить посетителя в соответствующую эпоху, раскрыть дополнительные смыслы в творчестве писателя или поэта, причём сделать это на современном уровне, достойно, — акцентировал Эдуард Узенёв.

При этом в своей интерпретации исторического материала музей вольно или невольно зависит от уровня развития науки с одной стороны и подготовленности аудитории — с другой, а ещё от запроса общества и, увы, в немалой степени от материального состояния музея и от мастерства своих экспозиционеров, — поддержала коллегу Валерия Лосева.

Пушкиногорские и ульяновские музейщики поделились опытом своих наиболее, на их взгляд, удачных выставочных проектов, программ и экскурсионных приёмов с использованием литературного материала.

В «Михайловском» напомнили, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе «Дома Языковых» в Ульяновской области было образовано осенью 2018 года. В его активе на сегодня — ряд выставочных проектов, более двадцати лекций, подготовленных и проведённых специалистами «Михайловского», телемосты в формате круглых столов, много другое.